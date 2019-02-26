Şehir merkezinin batı kesimlerinde Beşirli ve Akçaabat ilçesi tarafında gökyüzünde beliren ve uzun süre etkisini sürdüren turuncu renkli ışığı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Gökyüzündeki ışık oyununun şehrin ışıklarının sis tabakasına yansıması olarak değerlendirilirken, o anlar çok sayıda kişi tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
Trabzon’da dün gece bu esrarengiz ışığı görenler cep telefonlarına sarıldı
26.02.2019 - 10:08 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’da dün gece gökyüzünde ortaya çıkan turuncu renkli ışık merak uyandırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzon,esrarengiz ışık,gökyüzü,
607154 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607154.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER