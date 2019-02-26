Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş köyünde bulunan bir okulun bahçesinde görüntülenen beyaz gelincik, görüntüyü çekenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Beyaz bir şeyin hareket ettiğini gören okul görevlisinin çektiği n fotoğraflarda beyaz gelinciğin yiyecek bir şeyler aradığı anlaşılıyor. İlk kez bu kadar yakından bir gelincik gördüğünü belirten köylüler ise beyaz gelinciğin kısa sürede gözden kaybolduğunu belirtiyor.