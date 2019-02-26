Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke  genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç  Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ  çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu  Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde  olması beklenen yağışların, Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari,  Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde  olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70  kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.