Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada 10 askeri personel ile 5 mahrem abi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Balıkesir, İzmir, Sivas ve Aydın'da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, görevinden istifa etmiş olan 1 üsteğmen, 7 astsubayın olduğu 10 askeri personel ile 1 mahrem abi işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. Firar olan 4 şahısın yakalaması için ise çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.