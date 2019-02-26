Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilcami Mahallesi Kaymak Köşkü yakınlarında yol çalışması sırasında büz döşemek için açılan 3 metrelik çukurda tarih öncesine ait tuğla mezar ortaya çıktı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine Müze Müdürlüğü'nden sanat tarihçisi arkeolog çağrıldı. Arkeolog eşliğinde toprak zemin kepçe ile açıldı. Ortaya tarih öncesine ait kemer şeklinde tuğla yapı mezar çıktı. Mezarın kepçeyle ortaya çıkarılması sırasında tarihi dokuya da zarar verildi. Havanın kararmasıyla çalışmalar ertesi güne bırakıldı.