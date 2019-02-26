Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun-Osmaniye kara yolu Güzelçay mevkisinde aynı istikamette 10 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı. Yoldaki araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.