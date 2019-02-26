İskenderun-Osmaniye kara yolu Güzelçay mevkisinde aynı istikamette 10  aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet  Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık iki saat  trafiğe kapandı. Yoldaki araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden  normale döndü.