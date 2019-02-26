Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Çarşamba günü okulların bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada engelli ve hamilelerin de idari izinli olacağı belirtildi.