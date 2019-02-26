Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Çarşamba günü okulların bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada engelli ve hamilelerin de idari izinli olacağı belirtildi.
Bitlis’te okullara kar tatili
26.02.2019 - 23:02 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez merkeze bağlı köy okulları bir gün süre ile tatil edildi.
Etiketler : Bitlis,okullara kar tatili,
607310 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607310.aspx
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