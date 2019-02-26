Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Küçük Sokak'ta kimliği  belirsiz kişilerin metruk bir binayı ateşe vererek olay yerinden kaçtığı yönünde  ihbarda bulunuldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibiyle GAZDAŞ ve TREDAŞ  görevlileri sevk edildi.

Yangının bölgedeki çevre binalara sıçrama ihtimaline karşı doğal gaz  ve elektrik akımları kesildi, binalar tahliye edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması  sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri, evi kundakladığı öne sürülen şüphelilerin tespiti ve  yakalanması için çalışma başlattı.