Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 27 Şubat Çarşamba günü Muş İl Merkezi ve bağlı köylerde (ilçeler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca Muş merkez ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 27 Şubat 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.