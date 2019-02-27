Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 27 Şubat Çarşamba günü Muş İl Merkezi ve bağlı köylerde (ilçeler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca Muş merkez ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 27 Şubat 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
Muş'ta okullar 1 gün tatil
27.02.2019 - 00:19 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş merkez ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı sebebiyle 27 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.
Etiketler : Muş,
607319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607319.aspx
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