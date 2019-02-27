Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günün hava durumu verilerine göre kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı ise dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul ve çevresi için karla karışık yağmur tahminini verilerine ekleyen MGM, hava sıcaklıklarının ise 4-8 derece arasında düşeceğini bilgilerine ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bolu, Düzce, Sakarya’nın güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçeleri, Bolu, Düzce ve Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun (10-20 cm) olması beklendiğinden, kar yağışının neden olabileceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELI °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, doğusu karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MANISA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

KIRIKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun olmak üzere bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece hafif kar yağışlı

ÇORUM °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, güneyinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı