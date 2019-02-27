Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 5, Başkale’de 32, Çatak’ta 33, Gürpınar’da 7 ve Muradiye’de ilçesinde ise 4 olmak üzere 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.