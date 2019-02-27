Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 5, Başkale’de 32, Çatak’ta 33, Gürpınar’da 7 ve Muradiye’de ilçesinde ise 4 olmak üzere 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van'da 81 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
27.02.2019 - 10:15 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,ulaşım,kar,
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