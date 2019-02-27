Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesilmiş bacakların bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen kişiyi öldürdüğü belirlenen şüphelinin yakalandığı bildirildi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine götürdü.
Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Kesik bacakların erkek bacağı olduğu ortaya çıktı
27.02.2019 - 16:11 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kadıköy'de çöpte bulunan bir kişiye ait iki bacakla ilgili soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kadıköy,kesik bacak,cinayet,erkek bacağı,
607452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607452.aspx
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