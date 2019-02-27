Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesilmiş bacakların bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen kişiyi öldürdüğü belirlenen şüphelinin yakalandığı bildirildi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine götürdü.