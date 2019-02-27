Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken patlama meydana geldi. Patlamada, öğrenciler Melih Duran Oğuz, Nisanur Horuz, Furkan Gökgöz ve Ferhat Yiğit yaralandı. 4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lise atölyesinde uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı
27.02.2019 - 16:16 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de Mimar Sinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlamada 4 öğrenci yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : lise,uygulamalı ders,patlama,
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