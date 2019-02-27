Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Kozluören mevkinde seyir halinde plan bir araç henüz belirlenemeyen bir sebepten Kozluören göletine uçtu. Suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen ekiplere AFAD ekipleri de katıldı. Suya giren ekipler araçtan bir kadın 2 kişinin cesedini çıkarırken 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Göletin içinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil baraja düştü: 2 ölü, 3 yaralı
27.02.2019 - 22:53 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yaralı kurtarıldı.
Etiketler : Bursa,
607517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607517.aspx
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