Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Av. Serkan Toper seçim çalışmalarında sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Başkan adayı Toper Beşiktaş ilçesinde bulunan okulları dolaşarak, öğrencilere soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmamaları konusunda öğüt verdi. Toper daha sonra yanında getirdiği kedi ve köpek mamalarını öğrencilere dağıtarak okul çıkışlarında sokakta gördükleri aç ve sahipsiz olan sokak hayvanlarını beslemelerini istedi.