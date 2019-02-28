Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsünün Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacağının duyurulmasının ardından hazırlıklarına başladı. Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 37 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi’ne yerleşen Kırgızlar, seyredenlere tam bir savaş oyunu havası veren kökbörü (oğlak kapmaca) müsabakalarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Sporcular, atlarının dayanıklılıklarını artırmak için kış aylarında da köy meydanına gelerek zorlu antrenmanlarına devam ediyor. Dışarıdan bakıldığından çok kolay bir oyun gibi görünse de kökbörünün yorucu ve tehlikeli bir spor olduğunu ifade eden binici Rıdvan Ufuk “Zaman zaman atlardan düşüyoruz ve atlar üzerimizden geçiyor. Burada ayağı, eli kırılanlar oluyor ama iyileştikten sonra yine oyuna devam ediyor” şeklinde konuştu.