Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsünün Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacağının duyurulmasının ardından hazırlıklarına başladı. Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 37 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi’ne yerleşen Kırgızlar, seyredenlere tam bir savaş oyunu havası veren kökbörü (oğlak kapmaca) müsabakalarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Sporcular, atlarının dayanıklılıklarını artırmak için kış aylarında da köy meydanına gelerek zorlu antrenmanlarına devam ediyor. Dışarıdan bakıldığından çok kolay bir oyun gibi görünse de kökbörünün yorucu ve tehlikeli bir spor olduğunu ifade eden binici Rıdvan Ufuk “Zaman zaman atlardan düşüyoruz ve atlar üzerimizden geçiyor. Burada ayağı, eli kırılanlar oluyor ama iyileştikten sonra yine oyuna devam ediyor” şeklinde konuştu.
Bu müsabakalar savaştan farksız
28.02.2019 - 06:59 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Binici Rıdvan Ufuk “Zaman zaman atlardan düşüyoruz. Yaralanıyoruz. Ama iyileşir iyileşmez yine oyuna dönüyoruz.” dedi.
Etiketler : Van,Erciş,Dünya Göçebe Oyunları,
607548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607548.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER