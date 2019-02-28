İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların bağımlılara satışının yapıldığı istihbaratını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kırmızı ve yeşil reçeteli 350 hap  ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Bunun üzerine Semra E. (31) ile kayınvalidesi Arife S. (50) gözaltına  alındı.

Semra S'nin 1 ve 2,5 yaşındaki iki çocuğu da kendileriyle birlikte  Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla  adliyeye sevk edilen gelin-kaynana  tutuklandı.

Semra E'nin iki çocuğunun da yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.