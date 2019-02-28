Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Merinos Parkı’ndaki bir iş yerinde üzerinde PÖH üniforması, belinde telsiz ve tabanca bulunan bir şahsın gezdiğini gören vatandaşlar konuyla ilgili 155’e ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri olay yerine Güven Timleri’ne bağlı bir ekip sevk etti. İhbar edilen iş yerine giden Güven Timleri, isminin İ.D. (30) olduğu öğrenilen şahsı üzerinde PÖH üniforması ile yakaladı. Gerekli incelemeleri yapan ekipler, polis olmadığını tespit ettikleri İ.D’yi gözaltına aldı.

İlk ifadesi için emniyete götürülen İ.D'nin “Ben polisleri seviyorum ve onlara özeniyorum. Üzerimdeki kıyafeti internetten aldım. Silahım da zaten kuru sıkı tabanca. Herhangi bir suç işleme amacım yoktu, kimseyi de dolandırmadım” dediği öğrenildi. Şahıs ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. İ.D’nin savcılık sorgusu devam ediyor.