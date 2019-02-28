Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, salı gecesi Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.N., kendisini davet eden Ayşe G.'nin evine gitti. Bu esnada evde gizlenen Şahin Y., baskın yapmış gibi Ü.N. ve Ayşe G.'nin yanına gidip adamı darp etti. Şahin Y., daha sonra Ü.N.'nin telefonunu, cüzdanını ve otomobilinin anahtarını gasbedip Ayşe G. ile birlikte Ü.N.'nin aracıyla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarından otomobilin Gaziantep yönüne gittiğini ve Ü.N.'nin banka kartıyla da Gaziantep'ten para çekip harcama yapıldığını belirledi. Bugün sabah saatlerinde aracın Kahramanmaraş'a girdiğini saptayan polis, önce otomobili buldu, ardından da Şahin Y. ile Ayşe G.'yi yakaladı. Şüphelilerle birlikte cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı ele geçirildi.

'YAPTIĞIM YANLIŞ BİR ŞEY DEĞİL'

Emniyetteki sorgularında olayı itiraf eden 2 şüpheli hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastane çıkışında karşılarında basın mensuplarını gören Şahin Y. ile Ayşe G., suçsuz olduklarını söyledi. Şahin Y., "Yaptığım yanlış bir şey değil ki, kafamı niye yere eğeyim ki. Namus için ders verdik. Haklıyken haksız durumuna düştüm gibi oldum. Adamı evde yakaladım, arabasını aldım. Arabasını almam beni şu an haksız gösterdi" dedi.

Öte yandan otomobil, cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı Ü.N.'ye teslim edildi.