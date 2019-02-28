Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 16.30 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi Bülbül Sokak üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülbül Sokak üzerindeki 3 katlı binanın zemininde Necmettin Gülecan’a ait hırdavat dükkanında tutuşan elektrikli ısıtıcı bir anda yanmaya başladı. İş yeri sahibinin dışarıda olduğu sırada çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevlerin sıçradığı tüplere sıçradı. Bu sırada geri dönen Gülecan, iş yerinin yandığını görünce alevlere müdahale etmek istedi. Sıçrayan alevlerin tüplere gittiğini gören Gülecan kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Küle dönen iş yerinde paralarını sakladığı kutuyu aradı

Alevlerin sıçraması sonucu tutuşan bazı tüpler ise bomba gibi patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. 5 tüpün patladığı yangında iş yeri tamamen yanarak küle döndü. Söndürülen yangın sonrasına içeri giren iş yeri sahibi Necmettin Gülecan, küle dönen malzemelerin arasında paralarını sakladığı kutuyu aradı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kutuyu bulan Gülecan, alevlerden zarar görmeyen paralarını cebine koydu.

Vatandaşların büyük korku yaşadığı yangın tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Yanan tüplerin dışarı çıkartılması sonucu itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.