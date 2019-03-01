Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan şahısları yakalamak için şafak vakti düğmeye bastı.

Adana ve ilçelerinde eş zamanlı olarak belirlenen 47 adrese 200 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Şahıslar önce adli tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilip, daha sonra emniyete götürüldü.

Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.