Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün akşam saatlerine Kırıkkale- Ankara karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ertuğrul B. yönetimindeki otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ertuğrul B. ile eşi İsmihan, çocukları Betül Yaren ve Sebahat Sude B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada TIR'ın altına sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.