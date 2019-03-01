Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.