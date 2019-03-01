İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.
Galata Kulesi Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü
01.03.2019 - 08:50 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.
Kaynak: DHA
Etiketler : Galata Kulesi,yeşilay haftası,
607804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607804.aspx
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