Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu 10 
İstanbul: Az bulutlu 15 
İzmir: Az bulutlu 17 
Adana: Az bulutlu 17 
Bursa: Az bulutlu 17 
Antalya: Az bulutlu 17 
Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16 
Trabzon: Parçalı bulutlu 12 
Erzurum: Parçalı bulutlu -2 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12 