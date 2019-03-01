TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin trafiği açma çalışmaları sürüyor.
TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapandı
01.03.2019 - 12:39 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM,trafik kazası,
607862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607862.aspx
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