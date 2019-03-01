Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan kamyonet şoförü görevlilerce çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik adeta durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.