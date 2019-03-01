TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan kamyonet şoförü görevlilerce çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik adeta durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
TEM'de bir kaza daha: Trafik durma noktasına geldi
01.03.2019 - 14:02 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM,trafik kazası,
607873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607873.aspx
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