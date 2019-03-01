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Son dakika... Uludağ'da yolu Bursa'ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü devrildi
01.03.2019 - 17:30 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uludağ'da yolu Bursa'ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler : Uludağ,kaza,
607911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607911.aspx
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