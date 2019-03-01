Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Şahinbey İlçesi Yeşilevler mahallesindeki bir eve yaptıkları operasyonla 4 kilo 115 gram ateş buz olarak da bilinen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi