Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Şahinbey İlçesi Yeşilevler mahallesindeki bir eve yaptıkları operasyonla 4 kilo 115 gram ateş buz olarak da bilinen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine baskın: 5 gözaltı
01.03.2019 - 18:14 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 4 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.
Etiketler : uyuşturucu,Gaziantep,
607919 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607919.aspx
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