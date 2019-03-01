Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Payas-Dörtyol arasındaki otoyolda seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 31 UZ 750 plakalı tır mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 20 BE 509 plakalı midibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs kullanılamaz hale geldi. Midibüste bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 işçi yaralandı. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi’ne ve İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.