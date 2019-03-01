Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Kasapta çalışan Ö.K. (18) kendisine küfür ettiği iddiasıyla Sezer T.’yi (20) göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sezer T., kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ö.K. ise, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
Kahramanmaraş’ta küfür cinayeti
01.03.2019 - 21:48 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta kasapta çalışan bir genç, küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,
607944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607944.aspx
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