Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunda yol uygulaması yapan güvenlik güçleri yol aramasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

