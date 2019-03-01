Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunda yol uygulaması yapan güvenlik güçleri yol aramasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ceylanpınar’da 9 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
01.03.2019 - 23:45 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunda yol uygulaması yapan güvenlik güçleri yol aramasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Şanlıurfa,kaçak sigara,
607967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607967.aspx
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