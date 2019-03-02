Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre; evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında yüzde 2.9 azalarak 553 bin 202 oldu. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,75 olarak gerçekleşti. İşte evlilik ve boşanmalara ait çarpıcı istatistikler:

¥ Evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis

¥ Evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane

¥ İlk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il Kars

¥ İlk evlenme yaşı, 2018’de erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8

¥ Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3

¥ Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada

¥ Yabancı gelinlerin sayısı 2018’de 22 bin 743 olup toplam gelinlerin yüzde 4,1’ini oluşturdu

¥ Yabancı damatlar arasında Almanlar ilk sırada

¥ Yabancı damatların sayısı 2018 yılında 4 bin 119 olup toplam damatların yüzde 0,7’sini oluşturdu.

¥ Boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir

¥ Boşanmaların yüzde 37,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti