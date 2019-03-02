Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi numara 28’de bulunan bir evde sobadan sızan duman sonucu facia yaşandı. Evde sobadan sızan dumandan zehirlenen 10 yaşındaki Salih Boyraz ile 7 yaşındaki Hayrunnisa Boyraz hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sancaktepe’de soba faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
02.03.2019 - 14:08 | Son Güncelleme: 02.03.2019 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sancaktepe’de bir evde sobadan sızan dumandan etkilenen 2 çocuk hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sancaktepe,soba,zehirlenme,
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