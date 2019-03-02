Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi numara 28’de bulunan bir evde sobadan sızan duman sonucu facia yaşandı. Evde sobadan sızan dumandan zehirlenen 10 yaşındaki Salih Boyraz ile 7 yaşındaki Hayrunnisa Boyraz hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ise tedavi edilmek üzere ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.