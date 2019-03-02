Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol dava ile ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi.

Mahkemede, Erhalk'ın eşini öldürdükten sonra 155'i aramasıyla ilgili ses kaydı dinletildi. Mahkeme salonunda dinletilen kayıtta Erhalk'ın, "Hanımı av tüfeğiyle vurdum. Eşim büyük ihtimalle öldü" dediği duluyor.

Mahkemede konuşan Varol, "3 çocuk sahibi çift İngiltere'de yaşıyordu. Tatil için zaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı. Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı. Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesinde eşinin başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan etti. Sanık, eşi ile kavga ederken kasadan tüfeği aldı, kendisine sopayla karşılık veren eşini öldürdü" dedi.

Mahkeme başkanı Başkan Fadıl Aksun, davayı 6 Mart tarihine erteledi.