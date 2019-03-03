Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Naldöken Mahallesi 1201 Sokak'tan İnönü Caddesi'ne çıkan Mehmet H. idaresindeki 35 MJJ 28 plakalı traktörün römorku devrildi. Meydana gelen kazada, römorkta bulunanlardan 9 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü Mehmet H. polis tarafından gözaltına alındı.