Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Çeşitlilik ise her geçen gün artıyor. Türkiye’nin arama motorlarından GLAMI’nin araştırmasına göre Türkiye’de spor aktiviteleri dışında spor giyim aktiviteleri yüzde 90 seviyesinde. Bu oran, online alışverişle hızla artıyor. Yapılan araştırmaya göre daha önce spor yaparken tercih edilen tayt, eşofman ve spor ayakkabı artık günlük hayatın bir parçası oldu. 11 ülkede faaliyet gösteren GLAMI, spor aktivite dışında spor giyimi en çok tercih edenlerin, yüzde 90’la Türkiye’de olduğunu açıkladı. Spor aktivite dışında spor giysi tercih edenlerin yüzde 65’i konforlu hissetmek, yüzde 50’si moda olduğu için tercih ettiğini söylerken, yüzde 11’i de ‘Hiç düşünmedim’ diyor. “Hangi durumda tayt giyiyorsunuz” sorusuna ise yüzde 63’ü “evde” diye cevap veriyor. Spor yaparken tayt giyenlerin oranı yüzde 43, ev dışında yüzde 38, iş yerinde giyenlerin oranı yüzde 6 iken, hiç giymeyen yüzde 4’lük kesim var. Spor ayakkabı ise her kıyafetle kullanılan günlük bir seçenek hâlini almış durumda.