Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

7 Mart’ta başlayıp 10 Mart’a kadar sürecek olan Güzellik&Bakım 2019’da güzellik ve bakım sektörünün son trendleri anlatılacak, yeni ürünlerle ilgili bilgi verilecek. 4 gün sürecek fuar, konusunda uzman yerli ve yabancı doktorları bir araya getirecek. Estetik ve güzellik uzmanlarının yer alacağı fuarda el ayak bakımı, estetik dermatolojik ürünler, plastik cerrahi, anti aging uygulamaları çeşitli söyleşiler, konuşmalar, uygulamalarla anlatılacak. 200’ün üzerinde firma, 600 markanın katılacağı fuar, 25 bin ziyaretçi bekliyor.