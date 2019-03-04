Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı ‘Admiral Makarov’ adlı savaş gemisi, saat 08.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında sahil güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
04.03.2019 - 09:43 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması’na ait 499 borda numaralı ‘Admiral Makarov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Boğazı,Rus savaş gemisi,
608325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608325.aspx
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