Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı yangına neden olduğu iddiasıyla Hatay'da gözaltına zanlı, İstanbul'a gönderildi. Olayın şüphelisi olarak aranan Ö.E'nin (26) İstanbul'dan uçakla Hatay'a gittiği bilgisini alan İstanbul İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile irtibata geçti. Hatay Havaalimanında tedbir alan ekipler, uçaktan inen şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyette ilk ifadesi alınan Ö.E'nin, öldürmek kastıyla olmamakla birlikte yangını çıkardığını kabul ettiği, alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği iddia edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edilen şüpheli, uçakla İstanbul'a götürüldü.



DAİREDE 7 KİŞİ YAŞIYORDU

Olay yerine gelerek inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 kişinin kaldığı bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi. Yangında 7 kişiden 4'ünün vefat ettiğini, diğer 2 kişinin kurtulduğunu aktaran Demircan, yangının çıkış nedeninin teknik raporun ardından ortaya çıkacağını anlattı.

Demircan, binanın zaman zaman film çekimi için kullanılan içi boş bir yapı olduğunu ifade ederek, ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de sabah saatlerinde çıkan yangında 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bir vatandaşımız da hastanede tedavi altında. İki vatandaşımız da binadan sağ salim kurtulmuş durumda. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını dile getiren Demirelli, itfaiye ve 112 acil ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiğini kaydetti.

Demirelli, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

VALİLİKTEN GÖZALTI AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin Hatay'da gözaltına alındığı belirtildi.