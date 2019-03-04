Esenyurt'ta bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Hüsamettin Türkmen (45) isimli işçi, toprak altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiyi toprak altından kurtarma çalışmaları sürüyor.
Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi toprak altında kaldı
04.03.2019 - 17:23 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Hüsamettin Türkmen (45) isimli işçi, toprak altında kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esenyurt,toprak kayması,
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