Antalya Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Yalı mevkisinde saat 16.00 sıralarında denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi. Hortum karaya çıkmadan gözden kaybolurken, bölgede kısa süreli korkuya neden oldu.
Antalya'da korkutan görüntü
04.03.2019 - 18:04 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizde oluşan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Etiketler : Antalya,hortum,
608415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608415.aspx
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