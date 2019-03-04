Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Yalı mevkisinde saat 16.00 sıralarında denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi. Hortum karaya çıkmadan gözden kaybolurken, bölgede kısa süreli korkuya neden oldu.