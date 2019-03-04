Ailesi Trabzon'da ikamet eden ve bu ilde özel bir hastanede metabolik hastalıktan dolayı tedavi altına alınan 21 günlük Mustafa Eren Yirigöz'ün tedavisi için Ankara'daki hastaneye sevkine karar verildi. Trabzon'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile kuvöz içinde Samsun'a getirilen bebek, Samsun'dan da yine 112 Acil Servise ait ambulans helikoptere nakledilerek Samsun'daki helikopter ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
Ambulans helikopterler 21 günlük bebek için havalandı
04.03.2019 - 18:25 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da ambulans helikopterler 21 günlük bebek için havalandı.
Etiketler : Samsun,
608422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608422.aspx
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