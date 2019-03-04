Silivri’de dün Yenimahalle’deki Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu’nu taşlayarak zarar verdiği iddia edilen C.T., E.B, S.U. ve F.B., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 3 şahıs savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, C.T. sevk edildiği Silivri Sulh Ceza Hakimliğince "mala zarar vermek" suçundan denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Silivri’de seçim bürosunu taşlayan 4 kişi gözaltına alındı
04.03.2019 - 19:40 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri’de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu’nu taşlayan 4 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : Silivri,
608432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608432.aspx
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