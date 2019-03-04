Şirketten yapılan açıklamada, 2021 model otomobiller de "saatte  maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek. Şirketin 2020 Vizyon’u  çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak.

Bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak  olan şirket, aynı zamanda hastane ve okul bölgesinde otomatik olarak hız  kısıtlaması üzerinde de çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo’nun üst yöneticisi (CEO)  Hakan Samuelsson, otomobil üreticilerinin, hız yapma ve sarhoş olarak otomobil  kullanma gibi sorumsuz hareketlerle başa çıkmak için teknoloji kullanma hakkı  veya sorumlulukları olup olmadığı hakkında bir tartışma başlamak istediklerini  belirtti. Samuelsson, “Bu konuda kesin bir cevabımız yok, ancak öncü olmamız  gerektiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Çinli otomotiv devi Zhejiang Geely Holding, Volvo Car Group'u  2010’de  1,8 milyar dolara ABD merkezli otomobil üreticisi Ford’dan satın almıştı.