Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Marmara Denizi'nde deprem | Son Depremler (İstanbul'da deprem mi oldu?)
05.03.2019 - 00:33 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 00:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.İstanbul'da deprem mi oldu? Son Depremler
Etiketler : Marmara Denizi,deprem,son depremler,
608483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608483.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER