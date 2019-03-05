Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.