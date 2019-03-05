İlk belirlemelere göre patlamada 3 vatandaş yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Gaziosmanpaşa'da bir binanın önünde patlama!
05.03.2019 - 08:35 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 08:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir binanın önünde patlama meydana geldi.
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608525 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608525.aspx
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