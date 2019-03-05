İstanbul Ataturak Havalimanı'ndan saat 08.25'te kalkan TK 2032 uçuş numaralı Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Konya Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Konya hava sahası üzerinde 9 kez tur atmak zorunda kaldı. Yolcu uçağı daha sonra sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Sis nedeniyle Konya'dan yapılan seferler ise kısa süreliğine iptal edildi.
Yolcu uçağı sis nedeniyle şehir üstünde 9 tur attıktan sonra inebildi
05.03.2019 - 10:39 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'dan Konya'ya gelen yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle kent üzerinde 9 kez tur atmak zorunda kaldı. Uçak daha sonra sorunsuz iniş yaptı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Konya,sis,yolcu uçağı,
608557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608557.aspx
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