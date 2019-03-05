İstanbul Ataturak Havalimanı'ndan saat 08.25'te kalkan TK 2032 uçuş numaralı Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Konya Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Konya hava sahası üzerinde 9 kez tur atmak zorunda kaldı. Yolcu uçağı daha sonra sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Sis nedeniyle Konya'dan yapılan seferler ise kısa süreliğine iptal edildi.