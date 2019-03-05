Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Karabey Mahallesi'nde vekil öğretmenlik yapan Muhammet İslam Dinç, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Sabah okula gelmeyen öğretmenlerinin kaldığı eve giden öğrenciler öğretmenlerinin cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine öğretmenin cenazesi ambulansla alınarak otopsi yapılmak üzere Karayazı İlçe Devlet Hastanesine getirildi.
Okula gelmeyen öğretmen öğrencileri tarafından ölü bulundu
05.03.2019 - 15:13 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Karayazı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : öğretmen,ölü bulundu,Erzurum,
608620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608620.aspx
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