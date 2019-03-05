Kaza, akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniceköyden İnegöl'e giden Erhan Gündüz (26) yönetimindeki 16 KDU 37 plakalı otomobil kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak 2 katlı kullanılmayan evin duvarını yıkarak içeri daldı. Evden içeri giren otomobil, askıda kaldı.
Kazada, sürücü Gündüz hafif, araçta bulunan Metin Tüfekçi (39) ise ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Eve saplanan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.