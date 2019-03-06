Flaman bölgesinde yer alan Anvers kenti merkezindeki Grote Koraalberg Caddesi’nde bir apartman girişinde kese kağıdı içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Apartman görevlisi tarafından bulunan erkek bebeğin hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anvers polisi yaptığı açıklamada, "Soruşturma başlattık. Kamera görüntüleri de incelenecek. Bebeğin annesi hakkında hiçbir bilgimiz yok” dedi. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
Kese kağıdı içinde bebek bulundu
06.03.2019 - 00:14 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belçika’da bir kese kağıdı içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.
Etiketler : Kese kağıdı,
608713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608713.aspx
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